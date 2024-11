Sport.quotidiano.net - Calcio a cinque. Vigor: scontro ad alta quota contro La 10. E l’Atletico Fucecchio tenta l’impresa

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’odierna ottava giornata del campionato di Serie C1 riserva due impegni molto delicati per le due compagini fucecchiesi. Partiamo in ordine di classifica con la, che alle 22 al Pala Bastia di Livorno andrà a far visita a La 10. I labronici finora hanno conquistato nove punti, appena tre in meno dei fucecchiesi, e cercano l’aggancio in classifica. Proprio tra le mura amiche La 10 ha colto due dei tre successi ottenuti finora, tra cui un clamoroso 6-1 alla capolista Deportivo Chiesanuova. Sarà quindi una gara decisamente complicata per i ragazzi di coach Poli, che nonostante l’ultima sconfitta casalingaRemole stanno comunque mostrando un ottimo futsal. Ancor più in salita si preannuncia la serata del, che alle 22.15 ospita il Deportivo Chiesanuova.