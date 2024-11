Gaeta.it - Cagliari in mobilitazione: studenti in piazza per i diritti e contro le guerre

In una giornata caratterizzata da mobilitazioni in tutta Italia,ha visto gliscendere inper rivendicare il diritto allo studio e protestarele politiche del governo riguardanti l'istruzione e lein corso nel mondo. L'Unione degli, Link – Coordinamento Universitario e la Rete della Conoscenza hanno organizzato un corteo che ha unito diverse voci e istanze. La manifestazione ha preso avvio daGramsci, attraversando il centro cittadino, per culminare presso la sede della Regione in viale Trento. Durante il percorso, i partecipanti hanno sollevato cori e mostrato striscioni con messaggi chiari e provocatori, come "Vogliamo potere" e "guerra e repressione fermiamo il governo".La voce degliallo studio e lotta al fascismoLa protesta ha dato spazio alle voci di diverse organizzazioni studentesche, unite nel richiedere una maggiore attenzione per l'istruzione pubblica.