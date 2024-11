Gaeta.it - Bullismo scolastico: in azione provvedimenti contro cinque ragazzi in un istituto di Ancona

Facebook WhatsAppTwitter Un caso diall’interno di undiha attirato l’attenzione delle autorità, portando a importantinei confronti di un gruppo di minori responsabili di comportamenti intimidatori. La situha suscitato preoccuptra genitori e insegnanti, evidenziando la necessità di interventi concreti per far fronte al fenomeno delnelle scuole italiane. La polizia, in particolare la Divisione Anticrimine, ha avviato indagini approfondite in seguito alle segnalazioni ricevute.La segnaldel malessere e gli atti diIl protagonista di questa vicenda è un ragazzo di 13 anni, vittima di atti dida parte di alcuni compagni di scuola. La situera diventata insostenibile, tanto da spingere il padre a contattare le autorità.