Ilfoglio.it - Arrivederci autonomia. Ciriani: "Sulle riforme c'è tanta carne a fuoco. Un rallentamento è inevitabile"

. “Il Parlamento avrà tutto il tempo per correggere la legge. Manca un sacco alla fine della legislatura”, dice Luca. “Innanzitutto bisogna leggere la sentenza – aggiunge il ministro per i Rapporti con il Parlamento - Ma credo soprattutto che la Consulta abbia fatto chiarezza. Politicamente, ma anche dal punto tecnico-giuridico ha confermato che l'impianto della norma è costituzionale”.parla da Stresa, ospite dell'annuale forum organizzato dalla Fondazione iniziativa Europa. Parla disopratutto, ma anche dell'attualità, degli scontri a Torino. "L'estremismo rosso è un pericolo per la democrazia. Ci aspettiamo una condanna non formale dalla sinistra". Apre anche, e non è cosa di tutti i giorni per i meloniani, al superamento della fiamma nel simbolo di FdI: "Prima o poi arriverà quel momento.