Antenucci decisivo in tre vittorie spalline. Resta il capitano l’appiglio a cui aggrapparsi

Che Spal sarebbe senza Mirco? Vale la pena chiederselo, considerando che passano gli anni ma il numero 7un punto di riferimento assoluto per l’universo biancazzurro. Nell’attacco della Spal si sta ripetendo la situazione di un anno fa, quando a un certo punto ilsi ritrovò a essere l’unica punta a disposizione. Con la conseguenza di dover giocare dall’inizio alla fine praticamente tutte le partite, cantando e portando la croce in un contesto desolante. La scorsa stagione il Lupo di Roccavivara ha messo a segno cinque reti, curiosamente tutte con mister Di Carlo sulla panchina: due a settembre contro Vis Pesaro e Cesena, due a febbraio contro Recanatese e Pescara, una marzo contro il Rimini. Non è stato un campionato scintillante quello di, che con 35 presenze in serie C e una in Coppa Italia non si è certo risparmiato.