Gaeta.it - Ancona celebra i diritti dei bambini e degli adolescenti con eventi dal 20 novembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Comune disi prepara a onorare la Giornata internazionale per idell’Infanzia e dell’Adolescenza, un’importante ricorrenza che si svolge ogni anno il 20, in ricordo dell’adozione della Dichiarazione deidel fanciullo nel 1959 e della Convenzione di New York nel 1989. Quest’anno, l’Amministrazione ha pianificato una serie diche mirano a sensibilizzare la comunità su tematiche cruciali legate al benessere dei più giovani. Gliprogrammati fino al 24Sotto la direzione dell’assessore alle Politiche sociali, Manuela Caucci, sono stati annunciati cinque giorni di iniziative pensate per coinvolgeree ragazzi, presentate in una conferenza stampa tenutasi in Comune. Queste attività prenderanno avvio mercoledì 20con un evento speciale organizzato dal Garante per idella Persona, avvalendosi del supporto della Regione Marche e del Comune stesso, e della collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale.