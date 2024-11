Donnaup.it - Amaretti morbidi al pistacchio: si sciolgono in bocca

Glialsono pasticcini, molto semplici da preparare, ma davvero squisiti.Il morso affonda nella loro scioglievolezza, uno tira l’altro in un vortice di assoluta golosità.Sono perfetti a merenda o a fine pasto, ma sono anche un’ottima idea regalo, anche per Natale.Una volta pronti, infatti, si conservano a lungo, per quasi 3 settimane in un contenitore ermetico che li protegga, perché temono l’umidità.Semplici e veloci da realizzare, vanno seguiti solo in fase di cottura perché non devono dorarsi eccessivamente, per non farli seccare.Che ne dite di prepararli insieme?al: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:140 gr di farina di pistacchi110 gr di farina di mandorle200 gr di zucchero semolatola scorza di 1 arancia biologica grattugiata2 albumi zucchero semolato per la coperturaIl procedimentoFoderiamo la leccarda con la carta apposita e teniamola a portata di mano.