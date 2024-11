Anteprima24.it - Al “Laceno d’Oro Film Festival” omaggio a Valerio Mastandrea

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiLa 49esima edizione delInternationaldi Avellino omaggia quest’anno uno degli attori e autori più talentuosi del panorama italiano e internazionale,. Consacrato nel 1998 dall’Odore della Notte di Claudio Caligari, di cui ha prodotto Non essere cattivo (2015),è uno dei volti più amati e versatili del cinema d’autore e popolare. Interprete sensibile per Marco Bellocchio (Fai bei sogni, 2026), Abel Ferrara (Pasolini, 2014, Zeros and Ones, 2021), Claudio Giovannesi (Fiore, 2016), Daniele Gaglianone (Ruggine, 2011, La mia classe, 2013) tra gli altri, ha portato al successocome Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese (2016), la serie dei Diabolik dei Manetti Bros., e l’acclamato C’è ancora domani di Paola Cortellesi (2023).