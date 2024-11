Ilnapolista.it - Wanda Nara ha denunciato Icardi per violenza di genere

Leggi su Ilnapolista.it

haMauroperdi. Lo ha annunciato il programma di América TV “Los Angeles de la Mañana”. “Quello che sentirete è serio. C’è una denuncia contro Mauroda parte di“, ha detto il giornalista Ángel Brito. “Non è che fosse stufa, è una cosa grave”.avrebbe sporto denuncia perdicontrodopo aver incontrato il giocatore del Galatasaray nel suo appartamento, e lì si sarebbe verificato “un evento violento” .“È andata a trovare le sue figlie – è la versione del programma tv – Era tardi e le figlie e i figli didormivano.e Mauro hanno avuto una forte discussione in cui lui non voleva che lei se ne andasse. E dato che erano in una stanza, l’unico modo di non lasciarti uscire significa intromettersi o nascondere la chiave o altro, e una situazione delsi è verificata tra loro due.