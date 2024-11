Gaeta.it - Un eccezionale tesoro fossile emerge dalle Alpi Orobie: tracce di vita preistorica rivelate dal cambiamento climatico

Facebook WhatsAppTwitter Un ambiente unico e sorprendente si sta svelando tra leValtellinesi grazie ai cambiamenti climatici che negli ultimi anni hanno ridotto la copertura di neve e ghiaccio. Questo ecosistema fossilizzato, rimasto nascosto per 280 milioni di anni, sta finalmente rivelando dettagli eccezionali di una fauna e floramai osservate prima. Le lastre di arenaria a grana finissima, che hanno protetto nel tempo questi reperti, contengono impronte e segni diche risalgono a ere geologiche antichissime, offrendo così un’opportunità unica per la ricerca paleontologica.Le scoperte fossili: impronte e scie dianticaLe lastre di arenaria, sottoposte ad un’analisi più approfondita, hanno rivelato impronte di piccole creature, con dettagli straordinari come dita sottilissime e delicatedi movimento che suggeriscono l’esistenza di forme diignote fino ad oggi.