Justcalcio.com - Tuttosport – il difensore chiave Juve per strapparlo al Porto!

2024-11-14 10:17:55 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS:Undici volte compagni nelgallo Under 21 e da qualche giorno pure nella Nazionale maggiore, dove Tiago Djaló è tornato dopo due anni, Francisco Conceiçao e il centrale si sono invece scambiati le maglie la scorsa estate, con il passaggio della ventunenne ala dalallae quello del ventiquattrennedai bianconeri ai biancoblu, ed è probabile che i loro destini tornino a incrociarsi nella prossima. Quando per entrambi scadrà il prestito su cui si sono fondati i loro trasferimenti e in teoria dovrebbero tornare ai rispettivi club. Molto in teoria. Ma molto.Conceicao-, se il prezzo scendesse.Entrambi, infatti, si stanno imponendo con le squadre attuali e lantus è per certo determinata a riscattare il figlio d’arte che, nonostante un infortunio muscolare a inizio stagione, ha stregato tutti con 2 gol, 4 assist, 1 rigore procurato e una straordinaria capacità di saltare l’uomo.