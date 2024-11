Oasport.it - Taylor Fritz batte de Minaur ed ora chiede aiuto a Sinner per la qualificazione alle ATP Finals

Leggi su Oasport.it

mantiene vive le proprie speranze diper le semifinali delle ATPdi Torino. Il numero 1 americano sconfigge per 5-7 6-4 6-3 l’australiano Alex dee lo costringe ad andare via da Torino in anticipo. Stante l’avvenutaal penultimo atto di Janniktramite questo risultato, sarà lui a decidere il destino di: basta che il numero 1 del mondo vinca un set contro Daniil Medvedev stasera per consegnargli la.Nel primo parziale ci sono sei game che vanno tutto sommato nell’arco della tranquillità, senza che nessuno dei due dia realmente fastidio all’altro. Improvvisamente, sul 3-3 deinizia a inventarsi praticamente di tutto: un bell’attacco, una gran discesa a rete e poi, per avere la palla break, un grandissimo punto chiuso a rete.