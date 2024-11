Ilfattoquotidiano.it - Roma, ufficiale l’arrivo di Claudio Ranieri: a fine stagione sarà dirigente e “avrà voce in capitolo anche sul futuro allenatore”

è diventato ufficialmente il nuovodella. L’italiano torna quindi sulla panchina giallorossa a distanza di 5 anni dall’ultima volta. L’incontro con i Friedkin ha dato esito positivo, ma Sirha dettato le sue condizioni: rinforzi nella sessione di calciomercato di gennaio e unruolo daal termine dellaattuale. Se per le questioni di mercato è ancora presto, il promesso ruolo dirigenziale è già stato deciso come si legge sul comunicatodel club.“L’Asè lieta di annunciare cheè il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Al termine dellaassumerà un ruolo dirigenziale senior:consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovocontinuerà nei prossimi mesi einin questa decisione”.