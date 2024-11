Gaeta.it - Protocollo d’intesa tra scuole e procure per la tutela dei minori a Trento

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo accordo siglato apunta a migliorare la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e leper la segnalazione di reati che coinvolgono. Questorappresenta un passo significativo verso la creazione di un sistema di protezione più efficace per i giovani, in un contesto sociale sempre più complesso. L’obiettivo è quello di garantire un collegamento diretto e continuo tra il mondo scolastico e le autorità giudiziarie, per affrontare in modo tempestivo e mirato le problematiche legate alle violenze e ai disagi che i ragazzi possono affrontare.Obiettivi delIl, firmato da importanti figure istituzionali come il procuratore generale Corrado Mistri e il procuratore del Tribunale dei minorenni Nadia La Femina, si propone di istituire modalità chiare di segnalazione dei reati riguardanti i