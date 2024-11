Sport.quotidiano.net - Pontelagoscuro, ecco i primi calci

Non si vive di sola prima squadra. Lo sa bene il, che da tempo ha riservato grande attenzione ed impulso al proprio settore giovanile. Gli alberi di domani sono ora pianticelle coltivate con grande cura, come ad esempio i Piccoli Amici classe 2018/2019, frugoletti affidati a Rocco Marchese: "In biancazzurro ho iniziato tre anni fa, seguendo i 2012 nell’ambito del tirocinio per l’Università, e nella scorsa annata sono stato anche al torneo di Barcellona. Però, proprio nella scorsa stagione mi occupavo dei 2017/2018, dei quali ne ho alcuni in squadra adesso nella categoria 2018/19; gli altri sono nuovi, in tutto il gruppo è composto da 15 bambini. Qui al Ponte ho trovato una seconda famiglia, accogliente, proprio come a casa a Stigliano, in provincia di Matera, dove giocavo in Seconda Categoria prima di trasferirmi a Ferrara per Università e lavoro".