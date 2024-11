Ilgiorno.it - Passeggiata alla Brughierezza in difesa delle foreste urbane

“Cammina“: fino al 24 novembre si tiene la campagna di Legambiente Lombardia ed Ersaf per promuovere la conoscenzae valorizzare il paesaggio naturale che ci circonda, anche nelle aree cittadine dove sembra meno percepibile. Gli alberi e lecontribuiscono in modo significativo al nostro benessere nelle città, migliorando la salute e contrastando la crisi climatica, incrementando la biodiversità e sostenendo la vita del pianeta. Sabato 16 novembre, i Circoli Legambiente di Arluno, Canegrate, Nerviano e Parabiago, in collaborazione con il Parco locale di interesse sovracomunale (Plis) del Roccolo, la Lipu di Parabiago e il Comune di Villa Cortese organizzano unadi cinque chilometri con guida ambientale, giro ad anello nel bosco della