Omicidio di Pierina Paganelli: il processo si concentra su due video chiave

Facebook WhatsAppTwitter La drammatica vicenda della 78enne, trovata morta a Rimini il 3 ottobre 2023, prosegue con un acceso confronto tra accusa e difesa. I protagonisti di questo caso sono principalmente dueregistrati dalle telecamere di sorveglianza che potrebbero rivelarsi decisivi per l’esito del. Domani, il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, nominerà un perito che avrà il compito di eseguire un esperimento giudiziale analizzando i filmati in questione.L’analisi dei: chi è l’uomo ripreso?L’attenzione si focalizza su duee sull’identità dell’uomo che compare in essi. L’accusa sostiene che il soggetto ripreso sia Louis Dassilva, indagato per l’di. Dall’altro lato, la difesa di Dassilva, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, sostiene che l’uomo sia Emanuele Neri, vicino di casa della vittima, che ha dichiarato di riconoscersi nel