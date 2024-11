Anteprima24.it - Nuovo defibrillatore in città: la soddisfazione del Sindaco Nargi

Tempo di lettura: < 1 minuto“Unè un vero e proprio strumento sanitario salva-vita.Da stasera, grazie alla gentile donazione dell’istituto di credito Bcc Capaccio Paestum Serino, che ne ha installato unodi zecca a piazza San Ciro, nei pressi della filiale di via Dorso, la nostrane avrà ben sei”. Lo dice ildi Avellino, Laura: ” “Gesti come questo incarnano lo spirito di servizio ed il senso di comunità a cui tutti noi dobbiamo tendere.Ora occorre sensibilizzare i cittadini sulla necessità di formarsi, attraverso gli opportuni corsi, per un utilizzo sempre più consapevole e tempestivo dei defibrillatori.Ringrazio di cuore il responsabile d’area della banca, Armando Sparano, il direttore generale, Giancarlo Manzi, il presidente, Rosario Pingaro, e i giovani soci che hanno promosso questa lodevole iniziativa”.