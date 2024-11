Ilfattoquotidiano.it - Meloni, con Musk una premier a due facce. E non è la prima volta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Monica ValendinoLe recenti frasi di Elonsui giudici italiani in merito ai migranti andrebbero prese per quello che realmente sembrano: un aiuto a Giorgiaper “staccarla” dalla linea che il suo governo ha preso da quando si è insediata a Palazzo Chigi.Del resto è stata l’ipocrisia, l’opportunismo o la finta furbizia nel puntare sul cavallo sbagliato che hanno mostrano unaa due. Quella servile e attaccata alla poltrona (per paura che qualcuno gliela sfili sotto il sedere) e quella che ha portato Fratelli d’Italia a divenire il primo partito italiano, quando all’opposizione non aveva freni lessicali soprattutto sulle amicizie internazionali.Ecco una raccolta delle frasi o posizioni espresse da Giorgiache potrebbero essere considerate a dir poco amichevoli alla Russia o critiche verso le sanzioni imposte contro di essa ed espressedel 2023:Nel 2014:“L’Italia ritiri immediatamente le sanzioni contro la Russia.