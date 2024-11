Oasport.it - LIVE Monza-Olympiakos 2-2, Champions League volley in DIRETTA: ottimo avvio nel quinto per i brianzoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIME OUT.4-1 Out l’attacco di Koumentakisssss! E’ il momento di premere sul gas!3-1 ACEEE AVORILL, lascia di stucco la difesa greca.2-1 Sbracciata vincente di Marttila: tocca il muro greco!1-1 Fuori la battuta di Zaytsev.1-0 LAWANII! Primo puntoSETnon molla la presa e con caparbietà strappa il quarto all’. I greci sembravano poter scappare al termine del quarto set: bravi i ragazzi di Eccheli a rimanere in partita. Grande equilibrio sinora.2-2 SBAGLIA KOUMENTAKIS AL SERVIZIO! E’ TUTTO PARI. La sfida si deciderà al tie-break!24-23 Seconda vincente di Travica.24-22 OUT L’ATTACCO DI PERRIN. Set-point!TIME OUT.23-22 BERETTAAAA MUROOO! Su Atanasijevic, torna avanti!22-22 IN RETE il servizio del serbo! Si lotta sul filo di lana!21-22 Atanasijevic infila la palla bassa attaccata a rete in spinta.