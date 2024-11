Ilfoglio.it - L’incoerenza della destra sul nucleare è sintomo di poco coraggio

Al direttore - Gli Stati Uniti a Baku annunciano un programma di 200 nuove centrali nucleari, mentre Microsoft fa un accordo per riaprire Three Miles Island, chiusa molti anni fa a causa di un incidente, per rifornire i suoi data center. La Cina ha in costruzione una cinquantina di reattori e conquista la leadership in questa tecnologia insieme a russi e coreani (del sud). Persino paesi ricchi di risorse energetiche come l’Arabia Saudita realizzano in pochi anni migliaia di megawatt nucleari a costi assolutamente competitivi. E l’Italia? Giorgia Meloni, uno dei pochi capi di stato presenti a Baku, in un discorso per molti versi equilibrato che faneutralità tecnologica il caposaldo per decarbonizzare il mondo, cita varie tecnologie fra cui. ilda fusione. Cioè una tecnologia che ancora non esiste.