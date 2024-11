Iodonna.it - La star della serie tv era scomparsa a Los Angeles e non dava notizie da due settimane

Chanel Maya Banks è stata ritrovata sana e salva in Texas. L’attrice 36enne, conosciuta per aver recitato nellatv Gossip Girl, eraduefa a Los. Secondo quanto riportato dal New York Post, che ha diffuso la notizia del ritrovamento, Chanel Maya Banks sta bene. Novembre 2024, lee i film da vedere su Netflix X Leggi anche › Gossip Girl, ecco svelato quando uscirà il reboot Chanel Banks, ritrovata l’attrice di Gossip GirlAl quotidiano americano, le autorità texane hanno riferito che dietro ladi Chanel Maya Banks non c’è alcun atto criminale, senza però fornire dettagli sul motivo per cui l’attrice fosse in Texas e perché per tutto questo tempo non abbia contatto familiari o amici.