La sfida del pianista contro l’Intelligenza Artificiale | due mani contro 53 dita

Undi professione può avere la meglio su un robot con 53e dotato di intelligenza? È la domanda che da dodici anni si pone Roberto Prosseda, nato a Latina nel 1974, che prova anche a darsi una risposta mettendosi al pianoforte mentre dall’altra parte c’è Teotronico con ChagGpt incorporata. Una creazione di un artigiano di Imola, Matteo Suzzi. Prosseda ha raccontato al Giornale lo spettacolo che mette in scena ormai da diverso tempo. «Lui pensa di essere migliore, ma sbagliare aiuta.», sostiene il.La«Di fatto è una lezione/concerto, in cui cerco di raccontare in che cosa consista il lavoro di interprete musicale, come funzioni la musica e i principi che la regolano; il tutto, appunto, in forma dialogica e di, attraverso il confronto fra gli stessi pezzi, eseguiti prima dal robot e poi da me», spiega Prosseda.