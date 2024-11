Sport.quotidiano.net - La Roma a Claudio terzo: "Arrivano i nostri"

In fondo la pronuncia di Sir all’inglese non è lontana di quella di ’Sor’ innesco. Da Sir a Sorè un attimo, e nel discutibilissimo gioco di parole si nasconde una grande verità, che ha guidato la scelta della: Ranieri sarà il nuovo allenatore dei giallorossi fino a fine stagione, poi ne diventerà direttore tecnico. Lo hanno scelto perché è uomo del popolo capace di stare a corte senza problemi, Sor e Sir appunto. Per la cronaca è ilmister a sedersi sulla panchina della Lupa in questa stagione, iniziata da Daniele De Rossi e proseguita con Ivan Juric, esonerato domenica dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna, ma ovviamente l’idea frullava già prima nella mente della proprietà americana del club. "Una bella gatta da pelare? Per questo mi hanno chiamato.", ha detto scherzando Ranieri prima di imbarcarsi in serata verso l’Italia, dopo aver trovato l’intesa.