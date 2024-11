La rivelazione del Times | L’Ucraina capace di produrre un’arma nucleare in poco tempo

Leggi su Dayitalianews.com

Basterebbe, al, per armarsi di una rudimentale bomba. Pochi mesi e sarebbe pronta a munirsi del devastante ordigno. E’ l’estrema decisione che il governo aggredito dalla Russia prenderebbe se Trump non dovesse imitare Biden nel sostenere con le armi.A esserne convinto è il, che cita il documento di un think tank ucraino presentato al ministero della Difesa di Kiev. Secondo il quotidiano britannico il Paese dell’est europeo avrebbe le capacità per realizzare rapidamente, sfruttando il plutonio, un ordigno con una tecnologia simile alla bomba “Fat Man” sganciata dagli Usa su Nagasaki nel 1945 nelle ultime fasi della Seconda guerra mondiale. L’ipotesi è stata, però, smentita ufficialmente da Heorhii Tykhyi, portavoce del ministero degli Esteri ucraino.