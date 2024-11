Lettera43.it - La normalizzazione di Alexandria Ocasio-Cortez e l’ascesa nei dem Usa

«Si sono concentrati sul mio approccio ideologico, ma non hanno mai davvero capito che a farmi eleggere è stato il mio pragmatismo»., fresca di rielezione e pronta al suo quarto mandato, è sempre stata sicura di sé stessa e del suo percorso politico. Per il resto del Partito democratico americano, invece, la deputata del Bronx di origine portoricana e apertamente socialista ha spesso rappresentato un problema, almeno fino al 2024. Nell’anno più difficile per la sinistra statunitense, “l’asinello” ha scoperto di avere in casa una leader politica fatta e finita, capace di raccogliere consensi e fondi, ma soprattutto di adeguarsi quanto basta per non essere una meteora in un mondo che consuma anche i profili migliori nel giro di un ciclo elettorale.durante uno dei suoi comizi in campagna elettorale (Getty).