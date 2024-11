Ilrestodelcarlino.it - La Lube vola in Repubblica Ceca. Debutto in Europa col Karlovarsko

Giochi senza frontiere. Ladel Medei-bis si affaccia oggi sulla scena europea, prendendo parte per la seconda volta nella sua storia alla Challenge Cup. La minore delle competizioni continentali vede Civitanova "entrare" dai 16esimi di finale e in trasferta, impegnata alle 18 innell’andata del doppio duello contro il VK. Novità della vigilia che farà piacere a parecchi tifosi, è la possibilità di vedere la partita in diretta su Dazn, piattaforma streaming che da questa stagione segue anche la SuperLega. Curiosità per le scelte di formazione che farà Medei alla Hala Micovych Sportu, impianto della città di Karlovy Vary, perché più volte la dirigenza ha parlato della Challenge come di una opportunità per far crescere i giovani. Insomma pare ovvio un po’ di turnover, anche considerando che si rigioca domenica per la SuperLega e, sempre alle 18, lariceverà Modena.