La confessione postuma di Charles Manson | C’è una parte della mia vita che nessuno conosce

è morto il 19 novembre 2017 presso il Kern County Hospital di Bakersfield, dov’era stato trasferito dalla prigione di Corcoran. Eppure, la scia di sangue che ha lasciato dietro di sé non accenna ad estinguersi. Al contrario, stando alle ultime rivelazioni, potrebbe estendersi ulteriormente. In una nuova registrazione audio, presente nel trailer di una docuserie a lui dedicata, prossimamente in onda, lo si sente affermare: «C’è tutta unamiache».Nella clip, il leadersetta che ha terrorizzato gli Stati Uniti negli anni Sessanta, ha ammesso il suo coinvolgimento in ulteriori omicidi. I fatti sarebbero accaduti primasua riunione con la famigerata Famiglia, e a raccontarli è lo stesso criminale. Durante una telefonata, ha infatti rivelato: « Ho vissuto per un po’ in Messico.