Kate Middleton, il video a sorpresa per le feste: «Arriva qualcosa di entusiasmante»

Natale è alle porte. Ed è tempo di preparativi, anche per: la principessa del Galles, 42 anni, è pronta a riprendere in mano le redini del concerto Together at Christmas all’Abbazia di Westminster, come da tradizione. GUARDA LE FOTOcon William e gli altri royal al Remembrance Day: le foto più bellepronta a tornarePer annunciarlo, il team della principessa ha pubblicato un nuovoche mostra come vengono realizzati gli inviti del concerto annuale di canti natalizi, che si svolgerà il 6 dicembre. «Standodi emozionante.», si legge nella caption della clip, accompagnata dalle emoji di un albero di Natale e di una nota musicale. Sarà la prima apparizione importante della principessa, che non ha ancora ripreso pienamente i suoi doveri reali dopo l’annuncio del completamento della chemioterapia.