Lanazione.it - Impressionante incidente in autostrada, camion si ribalta su un fianco e blocca la corsia

Lucca, 14 novembre 2024 –sul raccordole che collega la A12 con la A11. Un, per cause in corso di accertamento, si èto su unndo completamente la. È successo nella mattina di oggi, giovedì 14 novembre, intorno alle ore 08. Lanciato l’allarme ai soccorritori, sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che sono dovuti salire sopra al mezzo per liberare il conducente. L’autista è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Difficili le manovre per riposizionare il mezzo pesante e liberare il raccordole, con conseguenti ripercussioni sul traffico. L’ha infatti provocato numerosi disagi e lunghe code. La sede stradale è stata poi liberata, al momento la circolazione è tornata regolare.