Ilrestodelcarlino.it - Il rush finale di Ugolini : "C’è voglia di cambiare. Alle urne possiamo dare un segnale a Lepore"

"C’è una grandedi cambiamento: da Bolognaunpreciso e forte a Matteoperché chi non approva il suo operato deve dimostrarlo il 17 e 18 novembre votando il nostro progetto civico". Neldella campagna elettorale, la candidata del centrodestra Elenatorna ad attaccare il sindaco, concentrando le ultime battute della campagna elettorale sul capoluogo di regione, anche sull’onda dello scontro tra il primo cittadino e Giorgia Meloni sui cortei di sabato scorso. Parole ripetute ieri mattina, durante il tour al mercato di San Giovanni in Persiceto coi primi cittadini Lorenzo Pellegatti e Giuseppe Vicinelli (Sant’Agata Bolognese) e anche – in parte – durante il confronto tra candidati presidenti al Tgr Rai Emilia-Romagna: "La polarizzazione non serve, la gente ha bisogno di pace e sicurezza, quello che è accaduto a Bologna è grave".