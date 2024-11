Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte, gli arbitri e non solo: i ‘consigli’ di Cobolli Gigli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ha parlato soprattutto delGiovanni, ex presidente della Juventus, a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. ““Nella diatriba De Laurentiis-Marotta ci vedo tanta politica, ma un errore dell’arbitro non deve essere strumentalizzato a questa portata, magari anche per la lotta Scudetto. Direbbero dalle vostre parti ‘Scurdammece o’ passato simme e Napule paisà’. Per alludere alche farebbe bene a mettersi subito alle spalle gli errori di Mariani, perché la squadra è forte e non dovrebbe preoccuparsi di tutto questo. Le chiamate errate di un arbitro fanno parte del gioco, vanno accettate quando ti vanno a favore come ad Empoli e a sfavore come a Milano”. Sul tecnico delsta facendo un lavoro clamoroso, ha ravvivato una squadra e un ambiente in ginocchio.