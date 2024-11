Butac.it - Il camion di auto elettriche che va a fuoco

Leggi su Butac.it

Durante il weekend ci è stato segnalato un breve video, in cui si vede una bisarca piena diin fiamme. Il video circola partendo da un post in francese che racconta:A peine sortie du salon de l’a Paris, qu’untransportant des voitures électriques et une des voitures électriques a pris feu et s’est propagé très rapidement sur les autres véhicules.Che tradotto (da Facebook):Appena uscito dal salonemobilistico a Parigi, unche trasportavae una dellehanno presoe si è diffuso molto velocemente agli altri veicoli.Il video al momento ha oltre 6 milioni di visualizzazioni solo su Facebook. Nel video si vede appunto questocon fiamme che si sprigionano dalle vetture caricate sul retro, vetture che non è possibile riconoscere decentemente dal video stesso.