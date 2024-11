Ultimouomo.com - Gianmarco Tamberi e la trappola della body positivity

Cominciamo con un po’ di numeri: 32 (anni), 1.92 (altezza), 77 (chili). Sui chili però dobbiamo specificare. 77,5 sono quelli che ha dichiarato fino a gennaio 2024, poi a metà giugno sono diventati 75,5 e, sotto Olimpiadi, si sono ridotti a 74 secchi. 74 chilogrammi netti di puro muscolo sgocciolato su un corpo lungo e tonico. Lui dichiara il 3,3% di massa grassa. Non so se avete presente la pelle deibuilder quando sono tirati sotto gara. Uno strato lipidico sottilissimo a fare la radiografia delle fasce muscolari, tipo Domopak, solo che è pelle.Era il 20 agosto quando l’altista che deteneva un record di 2.39 di salto in alto, doveva assolutamente occuparsi di far rientrare le coliche renali. E così addio Olimpiadi. Fake news avevano insinuato che le coliche fossero la conseguenza di un’alimentazione sballata.