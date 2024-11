Furto con spaccata nel Salento Ladri fanno incetta di preziosi indagini in corso

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli delle settimane e dei mesi scorsi, ancora unconnel. Alcuni malviventi hanno distrutto la vetrata di un laboratorio orafo con un’auto che è stata utilizzata come ariete e poi sono fuggiti con la refurtiva preziosa. L’episodio si è verificato, poco prima della mezzanotte di ieri, nel rione San Pio di Lecce, esattamente in via Silvio Pellico, una traverso di Via Taranto, ai danni dell’esercizio commerciale “Gold Point”. Qui, alcuni malviventi, non curanti del rischio di essere colti in flagranza di reato da qualche pattuglia di passaggio o altra gente della zona, hanno preso di mira il negozio di gioielli.connel, al via leDopo avere forzato la saracinesca esterna del negozio, quindi, ihanno utilizzato il proprio veicolo per sfondare la parte bassa della porta d’ingresso, creandosi così un varco per entrare.