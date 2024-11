Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, sanzionati e fermati due autolavaggio per 127mila euro

(Ancona), 14 novembre - Raffica di controlli nelle attività commerciali della ittà: elevate maxi sanzioni e ammende. Nei guai due titolari di altrettanti autolavaggi i quali ora dovranno mettersi in regola. I carabinieri, nei giorni scorsi, hanno effettuato un vasto dispositivo a tutela della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro nel proprio territorio, composto da militari della compagnia di, della locale stazione forestale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ancona affiancati da personale civile dell’Arpam, nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Ancona. Controllate alcune attività commerciali tra cui, in particolare, due autolavaggi dove sono state riscontrate numerose violazioni delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In entrambe le attività, infatti, è stata rilevata una ridotta attenzione alla preparazione del personale in materia di sicurezza, alla predisposizione delle basilari misure di tutela (apposizione della cartellonistica, manutenzione dei macchinari, eliminazione dei rischi di natura elettrica e del rischio incendi) e all’attuazione degli adempimenti sanitari (nomina del medico competente, sottoposizione del personale alle visite periodiche).