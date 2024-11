Abruzzo24ore.tv - Evento all’Aquila: l’Abruzzo verso una cittadinanza digitale inclusiva e partecipata

L'Aquila - Presso l’Istituto Statale “Teofilo Patini”, un incontro per esplorare le sfide e le opportunità delnel contesto democratico moderno. Roberto Santangelo, assessore della Regione Abruzzo, ha portato i saluti istituzionali in occasione dell’“Digitalcives. In camminola”, promosso dal Corecom Abruzzo. L’incontro, tenutosi presso l’Istituto Statale “Teofilo Patini”, ha offerto un’importante piattaforma di dialogo per comprendere come ilstia trasformando l’esercizio del diritto di partecipazione alla vita pubblica e democratica. “Un’occasione per meglio comprendere l’evoluzioneilnell’esercizio del diritto di ognuno a partecipare alla vita democratica”, ha dichiarato Santangelo. L’ha rappresentato un momento di riflessione cruciale per analizzare l’impatto delle tecnologie digitali nella vita quotidiana dei cittadini e nel rapporto tra istituzioni e popolazione.