Gaeta.it - Esplosione a Terni durante una cena elettorale: indagini in corso dopo l’attacco

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante ha scosso, dove un grande petardo o una bomba carta è esplosa all’esterno di un circolo,unaorganizzata dall’ex ministro della Salute Roberto Speranza. L’evento, dedicato alle elezioni regionali in Umbria, ha attirato l’attenzione per il suo alto profilo e, purtroppo, per la violenza inaspettata che lo ha caratterizzato. Nonostante la situazione critica, sembrerebbe che nessuno degli intervenuti abbia riportato ferite.La sdel: panico e intervento delle forze dell’ordineAll’improvviso, il fragore dell’ha fatto sobbalzare i partecipanti all’incontro. Chi era presente ha riferito di un momento di grande panico, con le persone che cercavano immediate vie di fuga. La rapidità di reazione del personale di scorta di Speranza ha avuto un ruolo chiave nell’assicurare la sicurezza dei presenti e nell’attivare tempestivamente le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto pocol’accaduto.