Eric Bischoff: "Spero di vedere il match di ritiro di Goldberg a WrestleMania 41"

Nell’ultimo episodio di “83 Weeks”,ha parlato della possibilità che ildidisi svolga a41, visto che quest’ultimo ha accennato alla possibilità di affrontare il WWE World Heavyweight Champion Gunther.Le parole diSulla possibilità dil’incontro per ildi41: “di sì.che Bill abbia questa opportunità. Penso che con Triple H e il suo team al timone, probabilmente sarà molto bello e divertente. Sembra un’idea interessante per far parte di, vedremo. Bill è anche noto per aver superato il “limite” un paio di volte nelle interviste. Forse sta forzando la questione e sta gettando le basi per il suo. Ma sembra che il segmento tra lui e Gunther sia stato realizzato un po’ troppo bene per non essere qualcosa di cui si stava già discutendo.