Da un garage all'impero dei giochi intelligenti, addio a Matilde Clementoni

Recanati, 14 novembre 2024 – Si è spentaBrualdi, fondatrice nel 1963 con il marito Mariodell’aziendaspa, una delle principali realtà italiane del settoreeducativi. La 93enne è morta circondata dall’affetto dei suoi quattro figli, Stefano, Pier Paolo, Patrizia e Giovanni, e dei numerosi nipoti. L’impresa, nata in unin via Nazario Sauro di Recanati, rappresenta un simbolo del «Made in Italy» nel mondo, un’azienda che vanta oggi un fatturato di 206 milioni di euro, con 28 milioni divenduti ogni anno, sette linee di prodotto e una distribuzione capillare in oltre 83 paesi.era ben più di una co-fondatrice: rappresentava il cuore pulsante dell’azienda, affiancando Mario nella realizzazione di un progetto tanto visionario quanto complesso.