Cos’è successo prima degli spari dell’agente contro Moussa? La telecamera più vicina non funzionava Ci sono altre riprese ma lontane

Quasi un mese dopo la morte diDiarra, il ventiseienne del Mali ucciso da un agente di polizia davanti alla stazione di Verona, si scopre che lache poteva essere decisiva per ricostruire ciò che è accaduto, non. Si tratta dell’apparecchio di registrazione delle immagini che si trovava proprio sulla facciata di Porta Nuova e che avrebbe potuto fornire una prova fondamentale. L’agente della Polfer che ha sparato tre colpi con la pistola di ordinanza ha infatti dichiarato cheera armato di un coltello e aveva causato danni alla tabaccheria e alla biglietteria della stazione. Quando si era trovato di fronte i due agenti appena entrati in servizio avrebbe cercato di scagliarsi su di loro ed era stato colpito al cuore.Questa versione è però contestata da Djemagan, il fratello di, dagli amici, dal Comitato Verità e Giustizia pere dagli attivisti del Laboratorio Paratodos che danno ospitalità ai senza casa in una vecchia casa battezzata il Ghibellin Fuggiasco, dove il giovane si trovava da un paio d’anni.