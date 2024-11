Formiche.net - Cosa aspettarci dopo Cop29, in attesa del nucleare. Il diario di De Bettin (Dba) da Baku

Nel padiglione cinese diin questi giorni c’è il mondo e la guest star diha gli occhi a mandorla, è dotato di una straordinaria cortesia e – questa è l’impressione tra i delegati che stavano già dando per persa la scommessa della lotta per la sostenibilità ambientale del pianeta – ha, forse, salvato il senso di. Quest’uomo gentile si chiama Ding Xuexiang e di mestiere fa il vicepremier dell’impero cinese. Con un certo coraggio ha detto che “dobbiamo, tutti assieme, rispettare i principi dell’Accordo di Parigi. Le responsabilità sono comuni ma i Paesi sviluppati dovranno mantenere le promesse di finanziamento climatico verso le nazioni in via di sviluppo. La Cina sarà in prima fila in questo lavoro immane e nel promuovere energie rinnovabili e tecnologie pulite, pur mantenendo una crescita economica sostenibile”.