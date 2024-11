Iodonna.it - Con il suo ultimo romanzo, peraltro molto breve, l'autrice, già finalista al Booker Prize nel 2009, si conferma una voce letteraria di grande spessore, capace di affrontare temi universali con sensibilità e intelligenza

Grazie alla sua capacità di sondare le profondità dell’animo umano con, Samantha Harvey ha conquistato il prestigioso2024 per il suo nuovoOrbital, non solo undi fantascienza, ma un’opera che esplora le profondità dell’animo umano e invita a riflettere sulla fragilità del nostro pianeta e sul significato stesso dell’esistenza. La scrittura di Harvey, precisa e poetica, è stata elogiata per la sua capacità di guidare il lettore in un viaggio introspettivo che trascende i confini fisici e lo spinge a interrogarlo sul senso della vita e sul nostro posto nell’universo. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Leggi anche › Da Ottessa Moshfegh a Donna Tartt, lo stile delle scrittrici più amate, cinque donne in finaleIl premio viene assegnato alla miglior opera di narrativa scritta in lingua inglese e pubblicata nel Regno Unito e nella Repubblica d’Irlanda.