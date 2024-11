Ilrestodelcarlino.it - Civitanova, cartelloni in strada contro il sindaco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 14 novembre 2024 – “dimettiti” è lo slogan sui manifesti affissi in città da partiti e liste di centro sinistra: lo hanno firmato Pd, Per, Ascoltiamo, Dipende da noi e Nuova Città. L’iniziativa fa eco a quanto accaduto in consiglio comunale il 5 novembre, quando il centrodestra si è disgregato al momento del voto, consentendo a tutte le opposizioni (centro sinistra e civica Siamo) e ai cittadini presenti in aula in rappresentanza della petizione di 4mila firme, di esultare per la bocciatura di due varianti al piano regolatore: Cristallo (per la costruzione di un supermercato sulla collina di Costamartina) e Agriforest (un insediamento produttivo in zona Piane Chienti, al confine con Montecosaro). Le conseguenze politiche hanno scosso la coalizione delCiarapica, ora impegnata in confronti e chiarimenti, e il manifesto comparso ieri per le strade diarriva a sottolineare il momento di difficoltà del centrodestra.