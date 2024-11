Romadailynews.it - Cina: registrera’ aumento di 430.000 laureati nel 2025

Pechino, 14 nov – (Xinhua) – Secondo le previsioni, nellaunnel numero dial college. Con unstimato di 430.000rispetto all’anno precedente, il numero totale dovrebbe raggiungere 12,22 milioni di persone, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi. Il governo cinese ha introdotto una serie di misure per aiutare ial college a navigare in un mercato del lavoro competitivo e a esplorare nuove opportunita’ in un’economia in rapida evoluzione. Uno degli obiettivi principali e’ quello di allineare lo sviluppo dei talenti con l’evoluzione delle esigenze dell’economia e della societa’, secondo una circolare pubblicata del ministero dell’Istruzione. Per rafforzare l’analisi delle esigenze del mercato del lavoro, verranno pubblicati rapporti sulla domanda di talenti ed elenchi che identificano i settori che devono far fronte a carenze significative di lavoratori qualificati, si legge nella circolare.