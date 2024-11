Movieplayer.it - Better Man: Robbie Williams si trasforma in una scimmia nel trailer del biopic in arrivo al cinema

La vita di una delle più grandi popstar di sempre raccontata attraverso gli occhi di unaantropomorfa in questo particolaremusicale Lucky Red ha diffuso in streaming ilitaliano diMan, particolaresulla vita e la carriera di, solo che nei panni della popstar troviamo unaanziché un attore in carne ed ossa. Si tratta di un un musical in live-action che porterà il pubblico a ripercorrere le tappe della fulminea ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico. Con la visionaria regia di Michael Gracey (The Greatest Showman), che ha anche co-scritto la sceneggiatura, il film è raccontato in modo unico dalla prospettiva di, catturando il suo stile .