Atp Finals, Sinner batte Medvedev in due set: il russo è eliminato

Tre su tre. Jannikanche Daniile conquista il primato del girone ‘Nastase’ oltre alle semifinali delle Atpdi Torino. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco. L’altoatesino tornerà in campo sabato per la semifinale contro il secondo del girone ‘John Newcombe’. “La prima partita è stata molto difficile, non ho giocato nessun torneo prima, ci sono state quattro settimane di allenamenti poi sono stato male. La seconda è stata molto importante, mi ha portato in una posizione ottima per qualificarmi. Questa partita spero mi dia fiducia per la semifinale, speriamo di alzare il livello però sono contento del livello a cui sto giocando”, ha detto. “Il mio sorriso? Ci sta, è stata una bella partita. L’atmosfera è sempre bellissima, vuol dire veramente tanto – ha aggiunto – E’ stata una partita difficile, ci conosciamo abbastanza bene.