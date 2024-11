Lanazione.it - Anche tanti studenti per i caduti di Nassirya. Emozioni e riflessioni

Leggi su Lanazione.it

Tutti insieme,, cittadini e associazioni si sono uniti ai rappresendel Comune di Fucecchio per ricordare i 28 italiani, tra militari e civili, che il 12 novembre 2003 persero la vita nella strage die, insieme a loro, tutte le vittime delle missioni internazionale di pace. Gli attentati difurono alcuni attacchi avvenuti dal 2003 al 2006 durante la guerra in Iraq nella città dicontro le forze armate italiane partecipanti alla missione militare denominata “Operazione Antica Babilonia”. La cerimonia, che ricorre nella Giornata del Ricordo deidi, si è tenuta davanti al monumento in piazza dei Seccatoi alla presenza del vicesindaco Fabio Gargani e degli assessori Sabrina Mazzei e Marco Padovani. Presenti, inoltre, glidelle classi 3A e 3B della scuola media Montanelli Petrarca, i rappresendella stazione dei carabinieri di Fucecchio e della polizia municipale, e le associazioni Cgil, Anmil e Associazione nazionale carabinieri.