Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni: Diego sostituito, cambi di squadra e maglie sospese

24 ritorna con la registrazione del 14 Novembre 2024. La puntata in questione si preannuncia ricca di colpi di scena e decisioni cheeranno le sorti di alcuni allievi. Tra le esibizioni, le sfide e le scelte dei professori, si assisterà a momenti di alta tensione e sorprese inaspettate. Rudy Zerbi proporrà una sostituzione importante, mentre Alessandra Celentano prenderà provvedimenti severi nei confronti di tre allievi per comportamento non consono. Francescaerà, portando nuove dinamiche nel talent. Ma chi ha saputo farsi notare e quali sono state le decisioni che hanno acceso il dibattito? Approfondiamo i momenti più importanti della registrazione., registrazione 14 Novembre 2024: la sostituzione di: la scelta di Rudy ZerbiUno dei momenti chiave della puntata sarà la sostituzione diLazzari con Antonia, decisa da Rudy Zerbi.