Ziliani all’attacco | Conte piagnucola quando gli fa comodo!

attaccadopo il grande pianto post Inter-Napoli. Il giornalista si scaglia pesantemente contro il tecnico sulle polemiche rivolte al VAR.ATTACCO – Paolo, tramite il suo profilo ufficiale X, replica pesantemente dopo la sfuriata di Antonionel post partita di Inter-Napoli: «gli fama vede la pagliuzza e non la trave. Il vero scandalo sono i rigori clamorosi non dati e gli audio (Verona-Roma e Cagliari-Milan) silenziati e spariti nel nulla. Il piagnisteo didopo Inter-Napoli stona: a Empoli vinse con un rigorino simile (contatto Anjorin-Politano ridicolo come quello tra Anguissa e Dumfries), ma stette zitto e si prese i 3 punti. In realtà gli scandali di cui l’AIA dovrebbe rendere conto sono ben altri. Tipo i “rigoroni” che non vengono concessi e i file audio tra arbitro e VAR che misteriosamente spariscono.